28.06.2019 11:52
Haberler » Güncel » Haber

Kızıl geyik doğaya salındı

Kızıl geyik doğaya salındı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bir yaşını dolduran kızıl geyik, doğal yaşamla buluşturuldu.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi 'nde bir yaşını dolduran kızıl geyik, doğal yaşamla buluşturuldu.
Birçok yaralı hayvanın rehabilitasyonunu yaparak tekrar doğaya kazandıran Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, burada dünyaya gelen ve bir yaşına gelen kızıl geyiği merkez Odunpazarı ilçesindeki Çatacık Ormanı'na bıraktı.
Ayrıca, hayvanat bahçesinde yürütülen çalışmalar sonucu 5 emu yavrusunun dünyaya geldiği belirtildi.
Öte yandan, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve birçok deniz canlısını barındıran Eti Sualtı Dünyası, doğan yeni balık yavrularının yanı sıra mavi yengeç, ahtapot, müren balığı başta olmak üzere yeni konuklarına ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: AA
Odunpazarı , Hayvanat Bahçesi , Eskişehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:10 Kalbine yenik düşen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
14:10 Bulanık'ta içme suyu ihalesi
14:10 Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz'dan köylere ziyaret
14:10 Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
14:09 Biga'da trafik denetimleri artırıldı
14:09 Silivri'de TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
14:08 AK Parti'li Kuzu Başkanlık sisteminde sorun yok