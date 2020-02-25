Kızıl gezegen Mars'ta en şiddetli deprem 4 richter ölçeğinde

NASA'nın yeni Mars aracı InSight gezegende düzenli olarak depremler meydana geldiğini ve artçı şoklar yaşandığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etti.Geçtiğimiz eylül ayından bu yana 174 Mars depremi kaydedildi ve bunlardan 24'ünün göreceli olarak şiddetli olduğu anlaşıldı. Richter ölçeği ile 3 ila 4 arasında gerçekleşen bu depremlerin gezegenin alt tabakalarının aktif olabileceğini düşündürtse de esas nedenin Mars'ta uzun süren soğuma süresi olduğu ve bu soğumanın yüzeyi gererek çatlaklar yarattığına değiniliyor.