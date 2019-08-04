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Kızıl Khmer örgütü liderlerinden Nuon Chea öldü

Kamboçya'da 1 milyon 700 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot'un Yardımcısı Nuon Chea öldü.

04.08.2019 17:01 Kızıl Khmer örgütü liderlerinden Nuon Chea öldü
Kamboçya'da 1 milyon 700 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot'un Yardımcısı Nuon Chea öldü.

Kamboçya mahkemesi, 1 milyon 700 bin insanın ölümünden sorumlu tutulan Kızıl Khmer örgütünün lideri Pol Pot'un Yardımcısı Nuon Chea'nın öldüğünü açıkladı. Mahkeme Sözcüsü Neth Pheaktra, Chea'nın Khmer-Sovyet Dostluk Hastanesi'nde öldüğünü kaydetti. 93 yaşında hayatını kaybeden Chea, geçtiğimiz ay ayak ülseri tanısıyla tedavi altına alınmıştı.

Chea, geçtiğimiz Kasım ayında Kamboçya mahkemesi tarafından Vietnamlılara ve Çam Müslümanlarına soykırım uyguladığı gerekçeleriyle suçlu bulunmuştu. - PHNOM PENH

Kamboçya, Pol Pot, Güncel

Kaynak: İHA

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