Haberler» kultur-sanat» Haber

Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 12. Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nde Türk mızıkasının gösterisi büyük ilgi gördü.

23.08.2019 23:54 Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 12. Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nde Türk mızıkasının gösterisi büyük ilgi gördü.
Moskova'nın tarihi Kızıl Meydanı'nda düzenlenen festivalde, 12 ülkeden askeri bando gösteri yaptı.
Türk ve Rus müziğinden örnekler sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası büyük beğeni topladı.
Kızıl Meydan'da kurulan tribünden yaklaşık 7 bin 500 kişi açılış programını izledi.
Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali 12 ülkeden 30 bandonun katılımıyla Moskova'nın çeşitli yerlerinde 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Moskova, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
23:54   Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi
23:28   Muğla'da "Yazlık Sinema Günleri"
22:55   Ata yurdundan Anayurduna Kırgız Kardeşler Van'da Buluştu
22:04   Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
21:56   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
20:17   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
18:46   İnkılabın yıl dönümünde Şapka Müzesi'ne ilgi