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Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi

Lodosun etkisiyle kızıla bürünen Caddebostan Sahili, İBB ekipleri tarafından iş makinesiyle temizlenmeye başladı.

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:11
Lodosun etkisiyle kızıla bürünen Sahili, İBB ekipleri tarafından iş makinesiyle temizlenmeye başladı. Caddebostan sahili temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.
Caddebostan sahilinde, son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesiminde birikip kayalıkların üzerini kapladığı görülmüştü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahilde temizleme çalışmaları başladı. İş makinesiyle kayalıklardan toplanan yosunlar kamyon kasasına yüklendi.
Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından 2019 yılı içerisinde kıyı şeridinde 548 ton yosun temizlendiği öğrenildi.
Kızıla bürünen Caddebostan Sahilinde yürütülen temizleme çalışmaları havadan görüntülendi.
(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)
Kızıla bürünen Caddebostan Sahilini temizleme çalışması havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, Güncel

Kaynak: İHA


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