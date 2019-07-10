Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı

Kızılay 2019 yılı kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre kurbanlığını Kızılay'a kestirmek isteyen vatandaşlar vekalet bedeli olarak 850 lira ödeyecek. Yurt dışı vekalet ücreti ise 725 lira olacak belirlendi.

51 ÜLKEYE ULAŞTIRILACAK

Kızılay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türkiye ile birlikte 51 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi Kızılay ile Kurban bereketini yaşayacak" denildi.

DİYANET'İN KESİM BEDELLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın kesim bedellerini yurt içi için 890, yurt dışı içinse 725 lira olarak açıklamıştı.