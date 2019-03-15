Kızılay 2030 Geleceğini Tartışıyor

150 yıllık tarihinde birçok ilke imza atan, kurulduğu günden bu güne toplumsal dirençliliğe büyük katkıda bulunan Türk Kızılay, 2020-2030 Vizyon Belgesine temel olacak tartışmaları Diyarbakır'dan başlattı. "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla düzenlenen toplantılara Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay Şube Başkanları, delegeleri, üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Tartışmaya açılan vizyon belgesinde "Toplumsal Dayanıklılık" başlığına geniş yer veren Kızılay, bu kapsamda yoksulluk ve açlıkla savaşacak. Bireylerin ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, toplam hastalık yükünün azaltılması, toplum temelli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürütecek olan Kızılay, her türlü acil durum ve afet risklerine karşı eğitimli ve yetkin bireylerin yetişmesi için çalışmalarını artıracak.

Yeni dönemde daha yaşanabilir bir çevre için de çalışmalarda bulunacak olan Kızılay, eğitim programlarına bu konuyu da dâhil edecek. 150 yıllık tarihinin hemen her döneminde eğitime öncelik veren Kızılay, yeni dönemde nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak için destek verecek.

Yeni dönemde, değişen dünya koşullarına hızlı uyum sağlayan, tüm iş süreçlerini uluslararası standartlarda yürütebilen, gönüllüsüne, bağışçısına, faydalanıcısına hesap verebilen, şeffaf, yenilikçi ve güvenilir bir Kızılay olacak.

Her geçen gün güçlenen Kızılay'ın yeni dönemde bu gücünü büyütecek üretim, hizmet ve finans alanlarında faaliyet yürütecek alt şirketleri de olacak.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 2030 hedeflerinin Türkiye çapına yayılmış şubelerinin katılımıyla son halini alacağını, çoğulcu katılımla belirlenen hedeflere hızla ulaşabilmek için yoğun bir çalışma yapılacağını belirtti. Dr. Kınık, "Önümüzdeki 10 yılımızın vizyon rehberini iki ana alan üzerine kurguladık. Bunlardan birincisi insanı ve toplumu güçlendirmek. İkincisi ise bu hedefe ulaşabilmesi için kuruluşumuzu, Kızılayımızı güçlendirmek. İnanıyorum ki şubelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin, bağışçılarımızın ve devletimizin desteğiyle bunu başaracağız. Hedeflerimizi modelledikten sonra hızla harekete geçeceğiz" dedi.

Kızılay 2030 Stratejisi Bölge Çalıştayları, Diyarbakır'ın ardından Erzincan, Kahramanmaraş, Amasya, Aydın, Ankara ve İstanbul illerinde yapılacak. Tartışmalardan çıkan görüşler bir plana dönüştürülerek Kızılay'ın gelecek hedefleri ortaya konulacak.

Kaynak: Bültenler