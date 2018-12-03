Kızılay, 8,5 Tonluk İlaç Yardımı Gazze'ye Gönderdi

Filistin Sağlık Bakanlığı
, Türk Kızılayı
'nın gönderdiği 8,5 tonluk ilaç yardımının Batı Şeria
'dan Gazze
'ye doğru yola çıktığını açıkladı. İsrail
'in Ablukası ve ABD
'nin Birleşmiş Milletler
Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) desteğini çekmesi üzerine ilaç kıtlığı çekilen Gazze'ye Türk Kızılayı sahip çıktı. Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avvad, Türk Kızılayı'nın gönderdiği 8,5 tonluk ilaç yardımının Batı Şeria'daki depolardan Gazze'ye gönderildiğini açıkladı. Avvad, Bakanlığın kanser için gereken ilaçlar dahil olmak üzere 274 bin dolar (1 milyon 417 bin 539 TL) değerinde iki kamyon dolusu tıbbi malzeme gönderildiğini söyledi.
Konvoyun Pazartesi günü varması bekleniyor
Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık
, İsrail'in devam ettirdiği ablukanın özellikle sağlık sektörünü etkilediğini vurgulayarak, Filistin'in kendi ayakları üzerine durabilecek seviyeye gelinceye kadar, Türkiye
'nin elinden tutmaya devam edeceğini belirtti. - NABLUS
Türk Kızılayı,Filistin,Gazze
03 Aralık 2018 Pazartesi 00:02