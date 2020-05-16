Kızılay 8 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu

Muş'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Muş Şubesi ihtiyaç sahibi 8 bin ailenin yüzünü güldürdü.

16.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:57
Muş'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Muş Şubesi ihtiyaç sahibi 8 bin ailenin yüzünü güldürdü.
Kızılay Muş Şube Başkanı Semih Tırpancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak üzere adeta seferberlik başlattıklarını söyledi.
Bu kapsamda Yeşilce mahallesinde tespit etikleri 50 ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıtıklarını belirten Tırpancı, şöyle dedi:
"Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Pandemi başladığı günden itibaren ayrıca ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi bu güne kadar 8 bin vatandaşlarımıza ulaşarak gıda ve nakit yarımında bulunduk. Bu yardımlarımız gerek ramazan bitimine kadar gerekse Kovid-19 süresince devam edecektir."
Yeşilce Mahalle Muhtarı Mustafa İrfan Subaşı da pandemi sürecinde devletin ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadığını ve gıda yardımı yapıldığını anlattı. Kızılay 8 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımında bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Yeşilce, Kızılay, Muş, Güncel, Haber

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