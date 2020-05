Kızılay'a bir haftada bin ünitenin üzerinde kan bağışlandı

Kaynak: AA

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık , yapılan "acil kan bağışı" çağrısının ardından kentte bir haftada bin 96 ünite kan bağışında bulunulduğunu bildirdi.Kayacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlaması, ramazan ayı ve ardından kısa çalışma sistemine geçilmesi gibi durumların arka arkaya gelmesi nedeniyle Türk Kızılay Kan Merkezlerindeki kan stoklarında çok ciddi düşüşler yaşandığını hatırlattı.Tarihte hiç yaşamadıkları bir şekilde stokların yüzde 30'ların altına düştüğünü belirten Kayacık, "Bunun üzerine geçen perşembe günü Türk Kızılay Muğla Şubesi olarak basın aracılığıyla kamuoyuna ve Muğla'ya bir çağrıda bulunduk. Her şeyden önce bu çağrıya kulak veren ve o günden bugüne Fethiye, Marmaris, Milas ve Menteşe ilçelerimizde bulunan kan merkezlerimizi ve birimlerimizi boş bırakmayan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.Kayacık, 27 Nisan Pazartesi günü il genelinde sadece 29 ünite kan toplandığını aktararak, şunları kaydetti:"Çağrımızın ardından bir haftada bin 96 ünite kan bağışı gerçekleşti. Bütün kalbimle iyiliksever hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu yüzden sadece yakınlarınıza veya kendinize ihtiyaç olduğunda değil her an herkese kan ihtiyaç olabileceğini düşünerek herkesi kan vermeye davet ediyorum."