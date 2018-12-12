Kızılay'a Kayyum Olarak Atanan İlhami Yıldırım'ın, Binali Yıldırım'ın Kardeşi Olduğu Ortaya Çıktı

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atadı. Atanan kayyumlardan Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

İLHAMİ YILDIRIM, KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, bugün verdiği kararla Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere Adalet Bakanlığı Müşaviri Mekan Sarıkaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ı kayyum atadı. Mahkeme, olağanüstü genel kurulun yapılıp sonlandırılması için de tedbir kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345'inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde isnaf yolunun açık tutulduğu belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM'IN KARDEŞİ

Kızılay İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım

İLHAMİ YILDIRIM KİMDİR?

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı görevini yürütmekte olan İlhami Yıldırım, 1982 Erzincan Refahiye doğumludur. İlköğretim sürecini Erzincan'da, ortaöğretimini ise İstanbul Ümraniye'de tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Yerel Yönetimler Lisans Mezunu olan Yıldırım aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji okumaktadır.

2009 yılında Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanlığı görevine başlamıştır. 2012 yılında ise Kızılay İstanbul Şube Başkanlığına kurucu başkan olarak atanmıştır.

İlhami Yıldırım

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı görevini halen aktif olarak yürüten Yıldırım aynı zamanda 2016 Nisan ayında yapılan Olağan Genel Merkez kongresinde Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Vekiliğine seçilmiştir.

Gayrimenkul yatırımı ve taahhüt alanında faaliyetlerde bulunarak ticari hayatın içinde yer almaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.