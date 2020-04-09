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Kızılay, Afyonkarahisar'da karantinadaki 511 kişinin tüm ihtiyacını karşılıyor

TÜRK Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 511 vatandaşın yeme ve içme ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
Kızılay, Afyonkarahisar'da karantinadaki 511 kişinin tüm ihtiyacını karşılıyor

TÜRK Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 511 vatandaşın yeme ve içme ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Salı günü hava yolu ile Irak'tan önce Ankara'ya, ardından kara yolu ile Afyonkarahisar'a getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK'ya bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında alınan 511 vatandaşın yemekleri, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından karşılanıyor. Öğrenci yurdunun yemekhanesinde görevli 50 kişilik Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor. Yemekler, tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan vatandaşlara görevlilerce götürülüyor. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk vatandaşlarının yaşadığı her ülkede olağanüstü performans gösterdiğini kaydederek, kimseyi sahipsiz bırakmadığını ifade etti.

Günlük 3 öğün yemeğin yanı sıra ara öğün ile vatandaşların besin kaybını gidermeye ve onların rahat etmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Okyar, "Karantina altında bulunan 511 vatandaşımıza her gün kesintisiz 4 öğün yemek veriyoruz. Gözetim altında tutulan vatandaşlarımız bu çalışmamızdan oldukça memnun. Dualarını üzerimizden eksik etmiyorlar. Allah devletimize ve Kızılay'ımıza zeval vermesin" dedi.

Misafirlerin yurtlara yerleştirilmeden önce bütün odalardaki her türlü ihtiyaçların hazırlandığını aktaran Okyar, "Bu süreçte ikinci günümüzdeyiz. 511 misafirimiz için 50 personelimiz bu hizmeti veriyor. Türk Kızılayı ailesi, her zaman olduğu gibi sahada aktif olarak çalışıyor. Koordinasyonumuzda hiçbir aksaklık söz konusu değil. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Tek arzumuz 14 günlük sürenin sonunda tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde memleketlerine uğurlamak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Afyon, Güncel
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