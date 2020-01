Kızılay Ağrı Şubesi Özel Eğitim Sınıfı Açılışı Yaptı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi kendi imkanları dahilinde yaptıkları özel eğitim sınıflarını düzenlenen törenle hizmete açtı.Şeref Saraçoğlu İlkokulu ve İpekyolu Ortaokulunda yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfları için açılış programı düzenleyen Kızılay Ağrı Şubesi daha önce de Hamur İlçesinde açmış oldukları özel eğitim sınıflarıyla Ağrı'da toplamda 4 tane Özel Eğitim Sınıfı açmış oldu.Özel eğitim sınıfları, Ağrı Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın kurdele kesimiyle hizmete girdi.Açılış konuşması konuşma yapan Sayan, Türk Kızılay'ın Ağrı'da çok güzel işlere imza attığını belirterek, Kızılay'ın her yerde öncü olduğunu vurguladı."Kızılay'ın böyle bir şeye öncülük etmesi gerçekten büyük bir alkışı hak ediyor"Ağrı Kızılay şubesinin faaliyetlerinden bahseden ve yaptıkları çalışmaları önemsediklerini dile getiren Ağrı Belediye Başkanı Sayan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Buradaki Kızılay şubesinin çalışma hızına yetişemiyorum. Her yerdeler. Biz belediye olarak onlardan faydalanıyoruz. Ağrı'daki Kızılay Şubesinin yapmış olduğu çalışmalar herkese hem örnek oluyor hem de büyük bir katkı sağlıyor. Buradaki özel eğitim sınıfları Ağrı için büyük bir ihtiyaçtır. Özellikle Yüzüncüyıl gibi kırsal bir mahallede, sonradan şekillenen bir gecekondu mahallesinde. Köyden kente göçün en önemli örneklerinden birisidir Yüzüncüyıl Mahallesi. Şimdi bunun içerisinde böyle bir özel eğitim sınıfı açıp bu çocuklara sahip çıkmak gerçekten önemli. Kızılay'ın böyle bir şeye öncülük etmesi gerçekten büyük bir alkışı hak ediyor.""Bu yıl bütün Türkiye çapında Ağrı şubesinin vatandaştan topladığı gıda kolisi yardımında birinci sıradayız"Ağrı'da son zamanlarda Kızılay Ağrı Şubesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise bugün açmış oldukları sınıflarla birlikte Ağrı'da toplamda 4. özel eğitim sınıfının hizmete girdiğini dile getirdi. Özer yaptığı konuşmada bu yıl vatandaştan toplanan gıda kolisi Yardımlarında Türkiye birincisi olduklarını belirterek, "Bugün Ağrı'da açılan 4. Özel Eğitim Sınıfı. Bu yıl bütün Türkiye çapında Ağrı şubesinin vatandaştan topladığı gıda kolisi yardımında birinci sıradayız. Bu şu demek, toplaya bildiğiniz zaman toplayabiliyoruz. İnsanlara anlata biliyorsunuz derdinizi. Doğu insanı yani Anadolu insanı vermeyi seven, yardımseverdir" şeklinde konuştu. - AĞRI