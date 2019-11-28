Haberler » Güncel » Kızılay, başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Haber

Kızılay, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kızılay Tatvan Şubesi tarafından, Bitlis'teki okullarda düzenlenen resim yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

28.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:48Kızılay, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Şubesi tarafından, 'teki okullarda düzenlenen resim yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada Güroymak Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Abdulhamit Detay birinci, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Unuk ikinci, Günkırı Ortaokulu öğrencisi Muhammed Akyüz üçüncü oldu.
Öğrencilerin ödülleri, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve başkan yardımcısı Mesut Sayılgan tarafından verildi.
Programda konuşan Taşar, öğrencilere yardımseverlik konusunda tavsiyelerde bulunarak, yapılan yardımların insanlara geri döndüğünü söyledi.
Kızılay olarak her zaman insanların yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Taşar, "Türk Kızılay, insanlara maddi manevi her konuda destek veren, onları yalnız bırakmayan bir kuruluştur. Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay olarak il genelini kapsayan yarışma düzenledik. Yarışmayı koordine eden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Öğrenciler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Emeği olan ve katılan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kızılay, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 (ek bilgi) METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI
16:17 İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli
16:17 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNUN ÖĞRETMENLERİNE 'KİŞİSEL BAKIM ODASI'
16:17 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLERE 'KİŞİSEL BAKIM ODASI' (Tekrar)
16:16 Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)
16:15 Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
11:10 Dalında 15 lira olan bamya, kurutulduktan sonra 200 liraya satılıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:19:46