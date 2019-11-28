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Kızılay, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kızılay Tatvan Şubesi tarafından, Bitlis'teki okullarda düzenlenen resim yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

28.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:59
Şubesi tarafından, 'teki okullarda düzenlenen resim yarışmasında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada Güroymak Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Abdulhamit Detay birinci, Selahaddin Eyyubi Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Unuk ikinci, Günkırı Ortaokulu öğrencisi Muhammed Akyüz üçüncü oldu.
Öğrencilerin ödülleri, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Türk Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve başkan yardımcısı Mesut Sayılgan tarafından verildi.
Programda konuşan Taşar, öğrencilere yardımseverlik konusunda tavsiyelerde bulunarak, yapılan yardımların insanlara geri döndüğünü söyledi.
Kızılay olarak her zaman insanların yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Taşar, "Türk Kızılay, insanlara maddi manevi her konuda destek veren, onları yalnız bırakmayan bir kuruluştur. Kızılay Haftası dolayısıyla, Türk Kızılay olarak il genelini kapsayan yarışma düzenledik. Yarışmayı koordine eden Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Öğrenciler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Emeği olan ve katılan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Kızılay, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Kızılay, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA


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