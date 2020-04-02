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Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, iyileşmiş koronavirüs hastalarından alınan plazma kan ürünüyle Kovid-19 tedavisinin yaklaşık 10 gün sonra başlayacağını duyurdu.

02.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:31

Koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyon kişiye dayandı. Aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünüyle tedavi yöntemine de başlandı. Yöntemin Türkiye'de de uygulanacağı açıklanmıştı.

"10 GÜN SONRA BU YÖNTEMLE TEDAVİYE BAŞLANACAK"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık , yöntemin yaklaşık 10 gün sonra uygulanmaya başlayacağını açıkladı. DHA'ya konuşan Kınık, "Sağlık Bakanlığımız rehberi yayınladı. Bilim Kurulu kararlarını verdi. Hastalarımızın, şifa bulduktan sonra üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor" dedi.

"KAN PLAZMASI ALINACAK ALTYAPIMIZ HAZIR"

Kınık, iyileşmelerinin üzerinden iki hafta geçen hastaların yeniden testlerinin yapılacağını aktararak şöyle devam etti:

"Testlerde hastalığın olmadığı belirlenince ilk plazmayı alarak uygun görülen hastalara verilmek üzere hastanelere dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren 10 gün sonra ilk vakalarımızın iki haftası doluyor. Onlarla iletişime geçeceğiz. Altyapımız hazır. Plazma alabilecek altyapılarımız hazır. Özellikle vakaların çok görüldüğü ilk 10 ilimizde yoğunlaştık. Vatandaşlarımız 1 hafta 10 gün sonra ilk bağışlarını verecek."

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Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Etiketler: Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Güncel

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Ülkemizde iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu

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