Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir? Kerem Kınık hayatı ve biyografisi!

Elazığ 'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük üzüntüye neden oldu. Deprem sonrası sosyal medya paylaşımı yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık , bağış çağrısında bulundu. Ancak Kınık'ın çağrısı vatandaşların tepkisine enden oldu. Kerem Kınık yaptığı paylaşımı kaldırırken Kerem Kınık hayatı, biyografisi ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir gibi konurla araştırıldı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK KİMDİR?

KEREM KINIK, 1970 yılında Malatya'da öğretmen bir anne ve babanın evladı olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul'da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. TC. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ''Afet Tıbbı'' doktora programını tamamladı. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde idarecilik yapan Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisinde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu süre zarfında AER Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu'nda İstanbul'u temsil etti. Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık halen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde çalışmakta ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Afet Tıbbı dersleri vermektedir.

Kerem Kınık

Kınık üniversite yıllarından başlayarak, çeşitli organizasyonlarda insani yardım için gönüllü oldu. Kosova Savaşı ve Marmara Depremi sırasında gönüllü hekim olarak çalıştı. Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çok sayıda çatışma ve afet bölgesinde insani yardım faaliyetleri ve projeler yönetti.

İnsani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında birçok makale kaleme aldı. 2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk Kızılay'da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017'ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde Türk Kızılay yeniden yapılanma ve kurumsal gelişim, hacim, etkinlik ve verimliliğin artırılması ve uluslararasılaşma anlamında önemli merhaleler kat etti.

Kınık amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve bir torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.