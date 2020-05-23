Kızılay bayram öncesi 700 ailenin ihtiyacını karşıladı

Kızılay bayram öncesi 700 ailenin ihtiyacını karşıladıVAN'ın Erciş ilçesinde, Kızılay Şubesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere 700 koliden oluşan bayramlık şeker, lokum, kolonya ve ekmek dağıtarak bayramlık ihtiyaçlarını karşıladı.

23.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:32
Kızılay bayram öncesi 700 ailenin ihtiyacını karşıladı
VAN'ın Erciş ilçesinde, Kızılay Şubesi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere 700 koliden oluşan bayramlık şeker, lokum, kolonya ve ekmek dağıtarak bayramlık ihtiyaçlarını karşıladı.
Erciş Kızılay Şubesi daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahibi 700 aileye Ramazan Bayramı öncesi ilçe kaymakamlığına bağlı aşevi araçları ile şeker, lokum, kolonya ve ekmek dağıttı. Erciş Kızılay Şube Başkanı Kurbani Özdaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyerek, "Genel merkez ve Ercişli hemşehrilerimizin destekleri ile 700 koliyi Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Erciş şehir merkezinde bulunan mahallelerin nerdeyse tamamına ulaşarak, bayramlık ihtiyaçlarını karşıladık. Ülkemizin birçok yerinde elimize ulaşan bayramlık yardım kolileri ve kuru gıdaları daha önce belirlediğimiz evlere ulaştırdık. Ailelerimizi bir nebze olsun mutlu ettik" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kızılay bayram öncesi 700 ailenin ihtiyacını karşıladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kızılay, Güncel, Haber

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