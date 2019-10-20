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Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm

Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde Kızılay'ın yaya bölgelerinde başlatılan kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyorANKARA - Kızılay'ın en yoğun yaya bölgelerinden olan Sakarya, Selanik ve Tuna Caddesi'nde...

20.10.2019 19:56
Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğinde Kızılay'ın yaya bölgelerinde başlatılan kaldırım yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
ANKARA - Kızılay'ın en yoğun yaya bölgelerinden olan Sakarya, Selanik ve Tuna Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğiyle yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Kaldırımdan havuzlara, ağaçlardan oturma banklarına kadar yenilenen bölgede son olarak ise Yüksel Caddesi 1. Etap çalışmaları da bitti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, taşeron firma yerine kendi ekip ve imkanlarını kullanarak, belediye bütçesine de kaynak sağlıyor. Özellikle gece saatlerinde çalışarak üç etaptan oluşan Yüksel Caddesi'nin kaldırımlarını yenileyen, peyzaj çalışmalarıyla da çehresini değiştiren ekipler, caddeye yeni ve modern bir görünüm kazandırdı. Çankaya Belediyesi ile koordineli gerçekleştirilen ve başkentlilerden tam not alan çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Karanfil ve Konur Sokak'ta da yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.
Kızılay bölgesinde göz alıcı dönüşüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Kızılay, Genel

Kaynak: İHA

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