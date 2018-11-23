Kızılay, Bosna Hersek'teki Mültecilere Kışlık Yardım Gönderdi

Bosna Hersek'te uzun yıllardır, kesintisiz insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bu defa ülkedeki mültecilerinin barınma şartlarını iyileştirmeye yönelik bir çalışma başlattı. Mülteciler, Avrupa'ya ulaşmak için geçiş yolu olarak kullandıkları Bosna Hersek'teki Bihaç ve Mostar bölgelerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kızılay'ın, kış koşullarında mültecilerin yaralarını saracak 9 TIR yardım malzemesi Bosna Hersek'e ulaştırmak üzere İstanbul ve Kırklareli'nden yola çıktı. Kızılay'ın mülteciler için hazırladığı yardım malzemeleri; 22 adet 105 metrekare genel maksat çadır, çeşitli ebatlarda 229 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, bin adet mutfak seti ve 2 adet seyyar mutfaktan oluşuyor.

Yardım malzemeleriyle dolu 9 TIR, Marmara Afet Operasyon Merkezi (MAFOM) ve Kuzey Marmara Bölge Afet Merkezi'nden yola çıktı. Kızılay, yardım malzemelerini kısa sürede Bosna Hersek'e ulaştıracak. Yardımlar Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu tarafından Bihaç ve Mostar bölgelerindeki ihtiyaç sahibi mültecilerin hizmetine sunulacak.