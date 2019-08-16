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Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu

Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu Fünyeyle patlatılan çantanın içinden elbise çıktıBURDUR - Burdur Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı.

16.08.2019 13:20
Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu
Fünyeyle patlatılan çantanın içinden elbise çıktı
BURDUR - Burdur Cumhuriyet Parkına kurulan kan bağış çadırında dün akşam hareketli saatler yaşandı. Burdur Kızılay'ın kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çanta paniğe neden oldu.
Cumhuriyet Meydanında kurduğu kan bağış çadırında kan veren bir kişinin unuttuğu çantayı görenler, durumu polise haber verdi. Cumhuriyet Meydanı ve meydana bağlı yollar trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çadırı boşaltarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekibi özel kıyafet giyerek çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.
Kızılay çadırında unutulan çanta paniğe sebep oldu

Kızılay, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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