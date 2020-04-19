Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KIZILAY ÇAĞRIDA BULUNDU, İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN BAĞIŞA GELDİLER

Sadece hayat kurtarmak için evden çıkBeyza Nur GÜLER- Taylan ERGÜN- Mertcan ÖZTÜRKİstanbul,(DHA) - İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay'ın kan merkezlerine gitti.

19.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:12
Sadece hayat kurtarmak için evden çık
Beyza Nur GÜLER- Taylan ERGÜN- Mertcan ÖZTÜRK İstanbul ,(DHA) - İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağına rağmen kan bağışı yapmak için çok sayıda kişi Kızılay 'ın kan merkezlerine gitti.
Koronavirüs salgını kan bağışlarını da etkileri. Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay'ın, 'Sadece hayat kurtarmak için evden çık çağrısına çok sayıda kişi kayıtsız kalmadı. Bağışçılara koronavirüs nedeniyle kan stoklarının kritik hastaların ihtiyacını karşılamayacak seviyede olduğu bilgisi verilince, sokağa çıkma yasağına rağmen bazı vatandaşlar kan bağışı için dışarı çıkarak Kızılay'ın kan topladığı noktalara geldi. O yerlerden biri de Üsküdar Meydanı'ydı. Kan bağışı yapmak için sokağa çıkanlar, polis ekiplerine ise bağışçı olduğunu söyleyerek Kızılay'dan gelen kısa mesajı gösterdi. Kan vermeden önce form dolduran vatandaşların, tek tek içeriye alındığı ve kan vermeden önce görevliler tarafından dezenfektan ile sterilize edildiği görüldü. Kuyrukta ise bağışçılar, sosyal mesafe kuralına uydu.
'MESAJI GÖRÜP KAN BAĞIŞINA GELDİK
Sarıyer'den kan bağışı için Üsküdar'a gelen Nihat İşcan,?Çok yoğun oluyoruz hafta içi. Zamanımız olmadı. Geçen hafta da bize mesaj geldi ama tereddüt ettik. Emniyet birimlerine danıştık, gidebilirsiniz denilince biz de fırsat bulduk geldik kan bağışımızı yapıyoruz. Mesajı görüp geldik, mesajda kan bağışı merkezlerine bekledikleri ve herhangi bir sorun olursa bu mesajı güvenlik güçlerine gösterebileceğimizi yazıyor dedi.
'BU DÖNEMDE KAN BAĞIŞI ÇOK AZALDI
Okmeydanı'ndan kan bağışı yapmak için Üsküdar'a geldiğini ifade eden bir başka vatandaş Yüksel Güray ise, 'Bu dönemde ülkemizde kan bağışının çok azaldığını bildiğimiz için, fırsat bu fırsat dedik. Geldik, kan bağışında bulunuyoruz şeklinde konuştu.
'SAMATYA'DAN ÜSKÜDAR'A GELDİM
30 yıldır düzenli kan bağışı yaptığını söyleyen Yaşar Mercan de, 'Kan çok önemli. Samatya'dan buraya geldik. Türk Kızılay'ının bize gönderdiği mesajlar var. O mesajı polislere gösterince serbestimiz var. Giderken de zaten kolumuza barkod takıyorlar. Bununla geldiğiniz yere geri dönebiliyorsunuz ifadelerini kullandı.
Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'na da kurulan Kızılay çadırına çok sayıda kişi geldi. Buraya gelen bir kişi, 'Yasağın olduğu gün bile olsa, önemli bir durum olmasa Kızılay bizi çağırmazdı. Vatandaşlık görevidir bu. Milli duygularla evden çıkıp geldik kan verdik. Huzurluyuz ifadesini kullandı.
SİZE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR
Kızılay'ın vatandaşları kan bağışına davet ettiği mesajında, şu ifadelere yer verildi
Saygıdeğer bağışçımız, koronavirüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, akdeniz anemisi, by-pass hastaları, yenidogan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizi 16 Nisan 2020-30 Nisan 2020 tarihlerinde 1000-1830 saatleri arasında Üsküdar Meydanda(Mihrimah Camii yanı) hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık. KIZILAY ÇAĞRIDA BULUNDU, İSTANBUL’UN HER NOKTASINDAN BAĞIŞA GELDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Kızılay, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren’in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Haberler ›› Güncel ››KIZILAY ÇAĞRIDA BULUNDU, İSTANBUL'UN HER NOKTASINDAN BAĞIŞA GELDİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:30: Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Haber 10:29: İş adamlarından Vefa Sosyal Destek Grubuna moral ziyareti - Haber 10:29: Yağlıdere Belediyesi'nden esnaflara yakıt ve kira yardımı - Haber 10:28: BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI - Haber 10:28: Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber 09:00: Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 08:53: Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı - Spor 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber