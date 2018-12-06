Ankara'da Belediye Otobüsü Yayaların Arasına Daldı! Yaralılar Var

Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı önlem alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
OTOBÜS YAYALARIN ARASINA DALDI
Ankara Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı.
2 KİŞİ YARALANDI
İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis,Ankara,Kızılay
06 Aralık 2018 Perşembe 15:37