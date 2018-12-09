Kızılay'da Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Ankara Kızılay
'da bir otobüs durağında bulunan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Kızılay'da bir otobüs durağında bulunan çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Kontrollü şekilde patlatılan çantadan kitap çıktı. - ANKARA
Ankara,Kızılay
09 Aralık 2018 Pazar 17:10