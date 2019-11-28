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Kızılay'dan 98 öğrenciye mont ve bot yardımı

Türk KızıIay Van Şubesi, Çatak ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.

28.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:23Kızılay'dan 98 öğrenciye mont ve bot yardımı
Türk KızıIay Şubesi, ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımında bulundu.
tarafından temin edilen mont ve botlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tellikaya, Ağaçlık, Akcebuk, Teknecik, Saygın ilkokullarında tespit edilen ihtiyaç sahibi 98 öğrenciye dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, yaptığı açıklamada, ilçede kışın soğut geçtiğini ve öğrencilerin zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi.
Kızılay Van Şubesince yapılan yardımlar sayesinde öğrencilerin üşümeyeceğini belirten Taş, "Öğrencilerimizin yüzünde sıcacık tebessüme vesile oldukları için emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kızılay, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA

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