Kızılay'dan Anlamlı Yardım

Kaynak: İHA

Türk Kızılay'ı Menteşe Şubesi Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kıyafetleri Muğla E Tipi Kapalı Ceazeviile Açık Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülere ulaştırdı.Türk Kızılay'ı Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Türk Kızılay'ın amacının her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak olduğuna işaret ederek, "Türk Kızılayı Genel Merkezimiz tarafından gönderilen kıyafetleri Muğla Cumhuriyet Başsavcımız İlyas Yavuz'la yaptığımız görüşmeler doğrultusunda yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Muğla E Tipi Kapalı Ceazevi ile Açık Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülere ulaştırdık. Bu süreçteki destekleri için Başsavcımıza ve cezaevi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay'ı olarak amacımız insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmektir. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olmaya devam edecektir" dedi.Türk Kızılay'ı Menteşe Şube Başkanı Gürbüz; dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ının dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insana yardım eli uzattığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Türk Kızılay'ı sadece Muğla'da değil. Türkiye'nin ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Her geçen gün insani yardım alanında yürüttüğü yardım çalışmaları ile kapasitesini arttıran Türk Kızılay'ı insani yardım çalışmalarında küresel bir aktör haline gelmiştir. Türk Kızılay'ı son 10 yılda 138 farklı ülkede doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale etmiş, ihtiyaç sahiplerinin barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıştır. Türk Kızılayı, Filistin, Sudan, Endonezya, Sri Lanka, Kırgızistan, Kosova, Somali, Pakistan gibi ülkelerde insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra pek çok kalıcı refaha yönelik çalışmalara imza atmıştır. İhtiyaç sahibi ülkelerdeki projelerini konut, okul, toplum merkezi, ibadethane, kamu tesisleri inşası, geçim kaynaklarının temini ve desteklenmesi, sağlık, eğitim, sosyal yardım, tarım ve sulama gibi alanlarda yoğunlaşmıştır." - MUĞLA