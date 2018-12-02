Kızılay'dan Annelere İlk Yardım Eğitimi

02 Aralık 2018 Pazar 12:05



02 Aralık 2018 Pazar 12:05

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın himayesinde, Güney Adana Projesi kapsamında, Kızılay Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü kan bağışı etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Kızılay Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni projesi "Genç Anneler İlk Yardım Eğitimi Alıyor" projesi başladı.110 anne ile başlayan projenin ilk eğitim toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı. Projenin ilk eğitimde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Kızılay ile yaptıkları iş birliğini önemsediklerini kaydetti. Durgun, "Bir taraftan kan bağışı bir taraftan kök hücre çalışmaları sürerken annelere ilk yardım eğitimi vermek önemli bir ihtiyaçtı. Bu eğitimi Kızılay Adana Şubesi ile birlikte projelendirip çalışmalarımızı başlattık" dedi.Vali Mahmut Demirtaş'a, Adana ve Adanalılar için yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini, eğitimlerin ve çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti. Saygılı, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü işe sürdürdüğümüz önemli projelere bir yenisini daha ekledik. Genç annelerin bilinçlenmesini ve eğitim almalarını önemsiyoruz. İhmal, panik veya tecrübesizlik sonucu bebeklerin ve annelerin zaman zaman ciddi zorluklar ve istenmeyen kazalar yaşandığını görüyor ve duyuyoruz. Bu talihsiz kazalar bizleri çok üzüyor. ' Genç Anneler İlk Yardım Eğitimi Alıyor' projesini de bu sebepten hayata geçirdik. Genç annelerimize temel ilk yardım eğitimleri vererek olası kazalar sonucunda neler yapmaları gerektiğini anlatacağız" dedi.İlk etapta 1000 anneye bu eğitimleri vermeyi planladıkları belirten Ramazan Saygılı'nın konuşmasının ardından, Kızılay Adana Şube Müdürü Meltem Küçükgöl, temel ilk yardım bilgileri verdi. 110 genç annenin katılımı ile başlayan eğitim, sorularla devam etti. Eğitim sonucunda katılımcılara sertifika verildi. - ADANA