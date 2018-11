Kızılay'dan Arakanlı Müslümanlara Yardım

20 Kasım 2018 Salı 12:32



20 Kasım 2018 Salı 12:32

Ülkeleri Myanmar'da uğradıkları saldırılar sonrası komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara Türk Kızılay'ın yardımları tüm hızıyla devam ediyor.Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, bölgede bin 200 barınma üniteli Kızılay Köyü inşa ederek yardım çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyan Kızılay'ın, köyde faaliyete geçirdiği Toplum Merkezi ile de dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.Yaklaşık 900 bini kamplarda olmak üzere 1 milyon 200 bin Arakanlının sığındığı Bangladeş'te birçok uluslararası yardım kuruluşu insani yardım çalışması yürüttüğü kaydedilen açıklamada, "İnsani krizin başladığı 2012 yılından ve krizin tırmandığı Ağustos 2017 tarihinden bu yana bölgede titiz bir çalışma gerçekleştiren Kızılay, büyük acılar yaşayan Arakanlılara birçok hizmeti bir arada sunuyor. Gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, her geçen büyüyen Kızılay Köyü projesiyle de Arakanlılara umut oluyor." ifadelerine yar verildi.Kızılay Köyü'nde her şey düşünüldüAçıklamada, yaklaşık 30 ayrı kampta zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Arakanlılar için Kızılay Köyü projesini hayata geçiren Türk Kızılay'ın, her biri 2 odadan oluşan, zemini betonarme 569 barınma ünitesini tamamlayıp, ailelere teslim ettiği hatırlatıldı.Toplam bin 200 barınma ünitesinin yer alacağı köyde, temiz su için derin su kuyuları açıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"İçilebilir suyu bulmak için en az 200 metreden su çıkaran Kızılay, benzer özelliklerdeki kuyuları diğer kamplarda da açtı. Jeneratöre bağımlı olmadan, güneş enerjisini depolayarak çalışan pompaları bulunan 17 derin su kuyusu her gün on binlerce Arakanlıya temiz içme suyu sağlıyor. Kızılay Köyü'nde sokak aydınlatmaları ve barınma ünitelerinin elektrik ihtiyacını da güneş enerjisi panellerinden karşılayan Kızılay, köyde yeterli sayıda tuvalet, banyo, çamaşırhane ile çocuk parkı, voleybol ve futbol sahasını da hizmete açtı. Köy içinde yakın zamanda küçük ölçekli tarım projelerini de hayata geçirmeyi amaçlayan Kızılay, bu bahçelerde kendi sebzesini üretmek isteyenlere tohum ve ekipman desteği sağlayacak. Bu konuda ilk çalışmaları başlatan Kızılay, köyün yeşil alanlarını artırmaya yönelik meyve ağacı dikimi de gerçekleştiriyor."Kadınlara, çocuklara ve yetişkinlere hizmet veren, yaşadıkları travmanın izlerini silmelerine yardımcı olan Toplum Merkezi'nin, Kızılay Köyü'nü diğer yerleşim yerlerinden ayırdığı vurgulanarak, Prefabrik olarak inşa edilen ve modern tarzıyla her gün yüzlerce Arakanlıya hizmet veren tesisin, şimdiden hem yerel yöneticiler hem de diğer sivil toplum kuruluşları tarafından örnek gösterildiği belirtildi.40 milyon liralık yardımAçıklamada, şunlar kaydedildi:"Ağustos 2017 tarihinde yüz binlerce insanın göçe zorlanmasından çok daha önce, 2012 yılında Arakanlılara yardıma başlayan ve o günden bugüne toplam 40 milyon liranın üzerinde insani yardımda bulunan Kızılay, tüm bu çalışmalarını bağışçılarının desteğiyle sürdürüyor.Hazırladığı projelerle yakın zamanda halk sağlığına da ağırlık verecek olan Türk Kızılay, her ay 40 bin Arakanlıya düzenli olarak gıda ve hijyen seti yardımını da sürdürüyor. Kış mevsiminin yaklaştığı bölgede on binlerce insana battaniye yardımı da planlayan Kızılay, bu konuda da halkımızdan yardımlarını bekliyor."