Haberler » Güncel » Kızılay'dan Arnavutluk'a yardım - Haber

Kızılay'dan Arnavutluk'a yardım

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından yardım malzemesi gönderdi.

01.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:14Kızılay'dan Arnavutluk'a yardım
Türk , 'ta meydana gelen depremin ardından yardım malzemesi gönderdi.
Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünce yardım tırlarının bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Olası afetlere karşı hazırda bekletilen tırların Kızılay Afet Operasyon Merkezince bölgeye yardım gönderilmesi kararının ardından harekete geçtiğini aktaran Göç, 2 tır içinde 120 çadır, 2 bin 500 battaniye, bin kişilik hijyen seti, 2 bin 500 kişilik gıda yardımında bulunulduğunu kaydetti.
Bölgede depremzedelere gerekli yardımların yapıldığın ifade eden Göç, "Arnavutluk'taki depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun diliyoruz. Türk Kızılay olarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanındadır. İki yardım tırı ve iki öncü araç bölgemizden Arnavutluk'a gönderildi. Yardımın yeterli olmaması durumunda Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü yardım sevkıyat için hazır." dedi.

Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:42 KILIÇDAROĞLU: SEÇİMLER YASALARIN ÖNGÖRDÜĞÜ TARİHTE OLACAK
14:42 Galatasaray Lisesinde berat töreni
14:42 Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.
14:41 Destici: "Bugün Orta Doğu'da esaslı 2,5 ülke vardır, Türkiye, İran ve yarım Mısır"
14:40 Valencia Maratonu'nda Kaan Kigen Özbilen'den rekor
1.12.2019 14:43:52