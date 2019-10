Kızılay'dan Barış Pınarı Harekatı'na insani yardım çağrısı Açıklaması

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'yle eş güdümlü olarak hareket ederek insani yardım çalışmalarına destek olduğunu bildirdi.Saygılı, terör unsurlarının mağdur ettiği sınırdaki Türk vatandaşlarının ve Suriye içinde terörden temizlenen yerleşim yerlerindeki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayı'nın, hayırseverlerin de desteğini almak amacıyla "İyi Günde Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu.Türkiye içinde ve sınır ötesinde yardım faaliyetlerinde bulunan Kızılay'ın, terör unsurlarının saldırıları sonucu mağdur olan, evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların ve Suriye içindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Saygılı, Adana halkına çağrıda bulundu.Kızılay'ın, başlatılan kampanyayla daha fazla ihtiyaç sahibinin yaralarını sarmak için yardımsever vatandaşların desteğini beklediklerini söyleyen Saygılı, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı olan bu dönemde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlediğimiz "Her Zaman Yanında Ol" yardım kampanyamıza tüm Adanalıların desteğini bekliyoruz. Bu kampanya dünyaya, Türkiye'nin insani yardıma ihtiyaç duyan hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmadığını göstermek adına da büyük bir önem taşımaktadır" dedi.Kampanyaya öncelikli olarak nakdi bağışın kabul edildiğini dile getiren Saygılı un, sıvı yağ, şeker, bakliyat, pirinç, makarna, tuz, salça, konserve, helva, zeytin gibi temel besin ihtiyaçlarının da kabul edileceğini belirtti.Adanalıları Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlenen yardım kampanyasına destek vermeye, birlik olmaya davet eden Saygılı, Kızılay hesaplarından ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabildiğini aynı zamanda 2868'e HİLAL yazıp SMS göndererek de 10 TL bağış yapılabildiğini söyledi. "Kızılay'a destek verin yaraları birlikte saralım" diyen Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı vatandaşların kampanya hakkındaki detaylı bilgileri '0322 457 19 23' numaralı Türk Kızılay Adana Şubesi'nden veya 'kizilay.org.tr' web adresinden öğrenebileceklerini belirtti. - ADANA