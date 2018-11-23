Kızılay'dan Bosna Hersek'teki Mültecilere Yardım

Türk Kızılay
, Bosna Hersek
'teki mültecilerin barınma şartlarını iyileştirmek amacıyla 9 tırdan oluşan yardım malzemesi gönderdi.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te uzun yıllardır, kesintisiz insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bu defa Avrupa
'ya ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanılan ülkedeki mültecilerin barınma şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Bosna Hersek'e ulaştırmak üzere İstanbul
ve Kırklareli
'den yola çıkarılan yardım malzemeleri, 22 adet 105 metrekare genel maksat çadır, çeşitli ebatlarda 229 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, bin adet mutfak seti ve 2 adet seyyar mutfaktan oluşuyor.
Kızılay'ın Marmara
Afet Operasyon Merkezi ve Kuzey Marmara Bölge Afet Merkezinden yola çıkarılan yardım malzemeleri, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonu tarafından Bihaç ve Mostar bölgelerindeki ihtiyaç sahibi mültecilere ulaştırılacak.
Avrupa,Kızılay,Bosna - Hersek