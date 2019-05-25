Kızılay'dan Büyükerşen'e Ziyaret

Türk Kızılay'ı Eskişehir Şubesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Temizsoy, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen başarılı şehircilik çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, zor günlerde insanların yardımına koşan Kızılay'a herkesin destek olması gerektiğinin altını çizerek Başkan Temizsoy ve ekibine başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler