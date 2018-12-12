Kızılay'dan Büyükşehir'e Teşekkür

Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal, Manisa Büyükşehir Belediyesine Kızılay'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Konferans Salonu'nda, Kızılay, MHP Kadın Kolları, Ülkü Ocakları, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türkiye Kamu Sen ve TÜRKAV işbirliği ile seminer düzenlendi. Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü İsmet Nardal'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Kan veriyoruz umut oluyoruz' isimli seminere Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Balaban, Türkiye Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Büyükşehir'in Araç Desteği

Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kızılay'a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e bir mektup yazarak araç talebinde bulunduğunu ve bunun Başkan Ergün tarafından hemen yerine getirildiğini ifade ederek, teşekkürlerini iletti. İsmet Nardal, Kızılay ve yaptığı çalışmalar hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra kan bağışının tarihçesini ve kan bağışının önemine ilişkin bilgiler aktardı. Seminer sonrasında seminere katılan dinleyicilerden kan bağışı kabul edildi.