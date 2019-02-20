Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama

Çanakkele'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgelerinde de hissedilen depremle ilgili Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KIZILAYCILAR BÖLGEYE İNTİKAL ETTİLER"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ekiplerin depremle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirterek "Trakya Bölge Afet Merkezi ve Çanakkale Şubemizden Kızılaycılar bölgeye intikal ettiler" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Türk Kızılayı ise "Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.