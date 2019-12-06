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Kızılay'dan evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayı Siirt Şubesince evi yanan Güneş ailesine yardım yapıldı.

06.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:40
Türk Kızılayı Şubesince evi yanan Güneş ailesine yardım yapıldı.
Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç ve Kızılay gönüllülerince, Algül mahallesinde 2 ay önce evi yanan 6 kişilik aileye yapılan çalışmalarının ardından halı, battaniye ve gıda malzemesi teslim edildi.
Kızılay'ın zor günde her zaman vatandaşa kol kanat gerdiğini belirten Altunç, 2 ay önce çıkan yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye sahip çıktıklarını söyledi.
Altunç, ailenin tüm fertlerine yetecek kadar battaniye temin ettiklerini belirterek, "Aileye gıda ve giyim yardımı yaptık. Kızılay Genel Merkezden gönderilen katalitik soba, halı, battaniye, gıda ve eşya yardımı aileye teslim ettik. İmkanlar dahilinde yardımlarımız sürecektir." dedi.
Emin Güneş de yardımlardan dolayı Kızılay yetkililerine teşekkür ederek, "Yangında ev eşyaları ve elbiselerimiz yandı. Kızılay ilk gün yanımızda durarak desteklerini esirgemedi. Bugün de yapılan yardımlardan dolayı emeği geçen Siirt Kızılay başta olmak üzere hayırsever kamu kurumlarına ve vatandaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kızılay'dan evi yanan aileye yardım

Türk Kızılayı, Kızılay, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


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