Kızılay'dan Gazze'ye İlaç Yardımı

Kızılay, İsrail ablukası nedeniyle ilaç sıkıntısı yaşayan Gazze'ye, hastaların tedavisi için 8,5 tonluk 2 konteyner ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu. 2006 yılından bu yana bölgeye insani yardımını sürdüren ve Gazzelileri o tarihten bu yana yalnız bırakmayan Kızılay, daha önce de bölgedeki hastanelere ilaç sevk etmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na teslim edilen tıbbi yardım yaşanan ilaç sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olacak.

HASTANELERİN EN AZ 6 AYLIK İHTİYACI KARŞILANDI

İlaç ve tıbbi malzemelerin Gazze'de tesliminde bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye'den gönderdiğimiz ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması süresince Batı Şeria'nın Nablus şehrindeki Filistin Kızılayı'na ait depoda tutulan ilaçlar TIR'lara yüklenerek Gazze'ye ulaştırıldı. İlaçlarla, bölgedeki hastanelerin en az 6 aylık ihtiyacını karşılamış olduk. Daha öncede Mayıs ayında Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştuk. İlaç ve diğer yardımlarımız ihtiyaç kalmayana kadar devam edecek" dedi.