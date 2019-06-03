Kızılay'dan Hakkari'de 22 bin kişiye kişiye iftar

Kızılay Hakkari
Şubesi, kent merkezinde kurulan çadırda binlerce kişiye iftar verdi.
Eski valilik bahçesinde kurulan iftar çadırına ramazan boyunca gelen vatandaşlara her gün 3 ayrı yemek ikram edildi.
Yaklaşık 22 bin kişiye iftar yemeği verilen çadırda, bir grup gönüllü üniversite öğrencisi de yemek servisi yaptı.
Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt
, yaptığı açıklamada, şube olarak açtıkları çadırda ramazan boyunca hizmet verdiklerini söyledi.
Bu kapsamda kurdukları mutfakta ramazan süresince her gün 750 kişiye 3 çeşit yemek verildiğini belirten Bozkurt, "İftar yemeklerimizi hijyenik bir ortamda hazırlayıp çadırımıza ulaştırıyoruz. Yemekler çadıra ulaştırıldıktan sonra yine ustalarımız ve aşçılarımız tarafından yemek servisleri yapılmaktadır. Bizlere bu imkanı sağlayan Türk Kızılay Genel Merkezimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Güncel