Haberler » Güncel » Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı

Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, sabahın erken saatlerinde ilçeler ve köylerden sıra almak için Ağrı Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

22.10.2019 09:48Kızılay'dan hastane önünde çorba ikramı
Türk Kızılay Ağrı Şubesi, sabahın erken saatlerinde ilçeler ve köylerden sıra almak için Ağrı Devlet Hastanesine gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Havaların soğumaya başladığı kentte günün ilk ışıklarıyla hastaneye gelen Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönülleri, stant kurarak vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.
Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıra almak için erken saatlerde hastaneye gelen vatandaşlara çorba ikram ettiklerini söyledi.
Vatandaşların gönlüne dokunmak istediklerini ve bundan sonraki süreçte de bu tür etkinliklerin devam edeceklerini ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:
"Kızılay Ağrı Şubesi olarak bugün Ağrı Devlet Hastanesi poliklinikler ve acil servise gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuyoruz. Sabahın erken saatlerinde genelde devlet hastanesine ilçeler ve köylerden geliyorlar. Hastanede sıra almak için genelde erken geldikleri için kahvaltı yapmıyorlar. Havada soğu zaten, biz de onlara çorba ikramında bulunalım dedik. En azından çorba içerek ısınmış olacaklar."

Kızılay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir
10:59 27 ilde FETÖ operasyonu 60 gözaltı kararı
10:59 Düzce'de sobaya ilgi az
10:58 Soylu: "Bugün doğu ile batı arasında herhangi bir gelişmişlik farkı yoktur"
10:58 Fatma Nine, diktiği oyuncaklarla çocuk sevindiriyor
10:57 Mahalleliden örnek davranış Damlaya damlaya burs olur
10:56 Cinayete 10 yıl önce atılan tokat neden olmuş
22.10.2019 11:01:33