Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinde gıda kolisi dağıtımı yaptı.

27.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:53
Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinde gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Kızılay Bornova Şube Başkanlığı, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, kurulduğu günden beri ülkemizin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılayı olarak korona virüsü ile mücadelede de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi. Kurkut, "Kızılay Bornova Şubesi olarak Genç Kızılay Başkanımız Sefa Tuğdar ve ekibi ile birlikte 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunmak üzere gönüllülerimizle birlikte adeta seferberlik başlattık. Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlıklının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm toplumsal kesimlerin birbiriyle her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması gerekiyor. Bizde şuanda bu dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

Kurkut, bu olağanüstü dönemde tüm kaynakları ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini dile getirerek, Kızılay'ın yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seferberlik ilan ettiğini sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Bayraklı, Bornova, Kızılay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı
Çin’de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor Haberler
Çin'de olumlu sonuçlar verdi! Ev tipi koronavirüs testi geliyor
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Haberler
Bakan Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Kültür ve Turizm Bakanlığından "Atlas Sineması" açıklaması Açıklaması - Haber 21:31: BURSA Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı - Haber 21:30: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi - Haber 21:29: Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haber 21:28: 70 yaşındaki çiftin, "sokak hayvanları için yiyecek" talebi yerine getirildi - Haber 21:06: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber 20:29: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var - Haber 20:12: Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek - Haber 20:12: Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber