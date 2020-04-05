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Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım Kızılay Kemalpaşa'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Kemalpaşa'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.

05.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:11
Kızılay 'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Kızılay Kemalpaşa 'da ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
İZMİR - Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, Kemalpaşa'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı.
Kızılay Bornova Şube Başkanlığı, Kemalpaşa'da yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi dağıtımı yaptı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, kurulduğu günden beri ülkemizin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılayı olarak korona virüsle mücadelede de üzerilerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti. Kurkut, "Kızılay Bornova Şubesi olarak ekibimiz ile birlikte 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunmak üzere gönüllülerimizle birlikte adeta seferberlik başlattık. Bu kapsamda bugünde Kemalpaşa ilçemizde ihtiyaç sahibi ve günlük işlerde çalıştıkları için geçimlerini sağlayamayan ailelerimize yönelik yardım faaliyetinde bulunuyoruz. Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlıklının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm toplumsal kesimlerin birbiriyle her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması gerekiyor. Biz de şu anda bu dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi.
Kurkut, bu olağanüstü dönemde tüm kaynakları ihtiyaç sahipleri için seferber ettiklerini dile getirerek Kızılay'ın yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için her zaman sahada olduğunu sözlerine ekledi. Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Kemalpaşa, Bornova, Kızılay, Yerel

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Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım
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