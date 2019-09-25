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Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret

Türk Kızılayı Manisa şubesi, İtfaiye Haftası içinde bulunulmasından dolayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, İtfaiye Haftası'nı kutladı.

25.09.2019 17:23Kızılay'dan İtfaiyeye ziyaret

Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı ve hediye takdim etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve personeli ziyaret eden Kızılay ekibi, canlarını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeden işlerinin başında olan personelin haftasını kutladı, başarılı çalışmalar dileklerinde bulundu. İtfaiye Dairesi Başkanı İnal, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, hatırlamanın güzel olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Türk Kızılayı Manisa Şubesine teşekkürlerini iletti. İnal, Türk Kızılayı'nın da öncelikle Türkiye sonrasında dünya için önemli bir sivil yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Kızılay ekibine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.


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Kaynak: Bültenler

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