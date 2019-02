Kızılay'dan Kadın Kan Bağışçı Sayısını Artırma Hamlesi

Kaynak: AA

HAKAN ŞAHİN - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Türkiye 'de kadın kan bağışçı sayısının düşük olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz." dedi.Kınık, Türk Kızılay Edirne Şubesi'nin olağan genel kuruluna katılmak için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün 9 bin ünite, yılda ise 3 milyon ünite kan ihtiyacı bulunduğunu, bunun karşılanması için her gün 300 noktada kan bağışı kabul edildiğini söyledi.Ağır kış şartlarında, yazın veya ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kınık, geçen aylarda kan stoklarının kritik seviyede olduğu yönündeki çağrı sonrası bu eşiğin aşıldığına dikkati çekti.Şu an sıkıntı olmadığını, günlük 70 bin ünite kan stoklandığını dile getiren Kınık, Türkiye'de erkek bağışçılara oranla kadınların kan bağışı oranının düşük olduğunu vurguladı.Dünya genelinde olan kadın bağışçı sayısının düşüklüğünün Türkiye'de büyük oranda "iğne fobisi"nden kaynaklandığının altını çizen Kınık, "Kadınlar kan bağışı yapmakta bazı tedirginlikler yaşıyor. Kadınların iğne korkuları var. Kadınların iğne korkusu kan bağışını engelliyor ancak bu kan bağış merkezlerine gelip uzmanlarımızla konuştuklarında aşılabilecek korkular. Kadınlarımızın kök hücre ve kan bağışında daha iyi seviyelere çıkması için çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız için kan verirken kendilerini rahat hissedeceği, mahremiyetlerini muhafaza edeceği ortamlar oluşturuyoruz." diye konuştu.Hedef yüzde 30'a çıkarmakTürk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'de kan bağışında kadın bağışçıların oranının yüzde 14 civarında olduğunu vurgulayarak, bu oranı yüzde 30'a çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.Kınık, Kızılay'ın her gün Türkiye'nin 300 noktasında topladığı 9 bin ünite kanı, her türlü şartta ve koşulda bin 500 hastaneye ulaştırdığını sözlerine ekledi.