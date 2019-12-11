Haberler » Güncel » Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden - Haber

Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden

TÜRK Kızılayı, gönderdiği SMS'lerle, düzenli bağışçılarını kan vermeye davet etti.

11.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:13Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden

TÜRK Kızılayı, gönderdiği SMS'lerle, düzenli bağışçılarını kan vermeye davet etti.

Türk Kızılayı, sistemlerinde kayıtlı olan düzenli kan bağışçılarının cep telefonuna, SMS gönderip, kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Mesajda, bağışçının bulunduğu şehirdeki kan bağış noktaları belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TAM DESTEK

Kızılay'ın kan ihtiyacı çağrısına ilk destek Kahramanmaraş'tan geldi. Kızılay'ın il genelindeki kan alma noktalarından biri olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobil kan bağış aracına gelenler, dışarıda formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı, Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:56 Basel-Trabzonspor maçına doğru - Karaman ve Türkmen - Haber
20:56 Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
20:55 Şanlıurfa'da terör operasyonuna 8 tutuklama - Haber
20:54 Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2) - Haber
20:54 Bursa'da tamir için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi öldü - Haber
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Haber
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Haber
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Haber
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
11.12.2019 20:58:11