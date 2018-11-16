Kızılay'dan Öğrencilere Hediye

Türk Kızılayı Safranbolu
Şubesi, Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü
ve bir mağaza iş birliğiyle Safranbolu'daki köy okullarındaki öğrencilere hediye dağıtıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir mağaza iş birliğiyle gerçekleştirdikleri faaliyetle öğrencileri mutlu ettiklerini söyledi.
İlçeye bağlı köy okullarında eğitim öğrenim gören çocuklara çeşitli hediyeler dağıttıklarını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:
"Kurulduğu 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan, hizmetlerinde hiçbir ayırım ve çıkar gözetmeyen Türk Kızılayı, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olarak, savaşta ve barışta, sosyal hayatta, uluslararası alanda ve afetlerde birçok görev üstlenmiştir. Unutulmaması gereken Kızılay'ın hepimizin Kızılay'ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay'a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirilen hediye dağıtımı ile bir kez daha Kızılay'ın önemini öğrencilerimiz fark etmiş oldular."
Safranbolu,Türk Kızılayı