Haberler » Güncel » Kızılay'dan öğrencilere yardım eli - Haber

Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

DÜZCE (İHA) – Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

15.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:30Kızılay'dan öğrencilere yardım eli
DÜZCE (İHA) – Türk Şubesi, Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Şube yönetimi Düzce'de 3 okulda ki öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, Düzce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli konularda yardım eli uzatıyor. Öğrencilerin sorunlarını en iyi şekilde çözümlemeye çalışan Türk Kızılay Düzce Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yaptı. Bilgi Ortaokulu, Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu ve Farabi Anadolu Lisesi'nde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Yamaç ve şube yetkililerince giyim yardımı yapıldı. Düzce'de ihtiyaç sahibi tüm öğrencilere yardımların aralıksız devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kızılay, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:29:17