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Kızılay'dan polislere moral

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınının yaşandığı zor günlerde, Kızılay Adana Şubesi canlarını hiçe sayarak huzuru ve güvenliği sağlamak için mesailerine devam eden polis memurlarını unutmadı.

08.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:33
Kızılay'dan polislere moral

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek ve gönüllüler, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Tüm korunma tedbirlerini alarak, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Ramazan Saygılı ve beraberindeki heyet, polis memurlarına minnet ve şükranlarını ilettiler. Pandemi günlerinde Kızılay olarak varandaşlara ellerinden gelen yardımları yaptıklarını, her zaman olduğu gibi sahada ihtiyaç sahiplerinin ve yaşlıların yanlarında olduklarını dile getiren Saygılı, emniyet mensuplarıyla omuz omuza olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yaşını ve Beraat Kandili'ni kutlayan Saygılı, "Kurulduğu ilk günden itibaren insanların, refahı ve huzuru için çabalayan Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü tebrik ediyorum. Polis memurlarımızın bu zorlu süreçlerde vatandaşlarımıza gösterdiği şefkatli yaklaşımı görüyoruz. Birlik ve beraberliğe, sabıra ve özveriye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bu günlerde canınıhiçe sayarak sahada bulunan polis memurlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Adana, Güncel
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