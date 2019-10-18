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Kızılay'dan, resulayn'a insani yardım

Kızılay'dan, Resulayn'a İnsani YardımBARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Fırat'ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentinde Türk Kızılayı tarafından 2 bin sivile yardım yapıldı.

18.10.2019 23:12
Kızılay'dan, Resulayn'a İnsani Yardım
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Fırat'ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentinde Türk Kızılayı tarafından 2 bin sivile yardım yapıldı.
Kızılay ekipleri öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn'ın çeşitli noktalarında terör örgütünün işgal ettiği kentteki ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay'a teşekkür etti.
Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde de harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.
Kızılay'dan, resulayn'a insani yardım

Resulayn, Kızılay, Güncel

Kaynak: DHA

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