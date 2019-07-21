Haberler» Güncel» Haber

Kızılay'dan selde zarar gören ailelere yardım

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından selde zarar gören 14 aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

21.07.2019 13:18 Kızılay
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından selde zarar gören 14 aileye gıda ve eşya yardımında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün ilçede yaşanan selden zarar gören 14 aileyi ziyaret ederek gıda, ev eşyası ve nakit yardımda bulundu. Kızılay olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan mağdur insanların yanlarında olacaklarını ifade eden Ciğer, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diledi. Ciğer Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık, Kepez, Kışla, Kırmacı mahalleleri ile Gülüç Beldesi'nde ki ailelere yardımların teslim edildiğini ifade etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Kızılay, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:20   Üst sınıfa ŞEGEM ile hazırlanıyorlar
14:20   Yeşilyurt Belediyesi TKB heyetini ağırladı
14:20   Şüheda Camisinde sona gelindi
14:20   Rize'de kamyonet köprüden dereye düştü: 2 yaralı
14:19   Büyükşehir kendi fidanını üretiyor
14:19   Hacı adayları, dualara uğurlandı
14:19   Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi