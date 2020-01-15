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Kızılay'dan Silopi'de "Memleket Kokulu Kitaplar" Projesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Genç Kızılay Şırnak Şubesince "Memleket Kokulu Kitaplar" projesi kapsamında lise öğrencilerine kitap dağıtıldı.

15.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:08Kızılay'dan Silopi'de
Şırnak'ın ilçesinde Şırnak Şubesince "Memleket Kokulu Kitaplar" projesi kapsamında lise öğrencilerine kitap dağıtıldı.
Proje çerçevesinde Senan İdin Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Genç Kızılay gönüllüleri, öğrencilere derslere yönelik yardımcı kaynak kitap kitap verdi, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Okul Müdürü Sait Tunç, Kızılay gönüllülerine ziyaretlerinden ve eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Yardımcı kitapların öğrenciler için çok faydalı olacağını vurgulayan Tunç, eğitime yönelik her projenin değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Kızılay, Silopi, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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