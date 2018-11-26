Kızılay'dan Sporculara Yardım

Türk Kızılayı Akçakoca
Şubesi, judocu gençlere malzeme desteğinde bulundu.
Akçakoca Spor Salonunda gençlerle bir araya gelen Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk
, malzemeleri sporculara verdi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Öztürk, ihtiyaç duydukları malzeme ve kıyafetleri judoculara hediye ettiklerini söyledi.
Spor dallarına destek vermenin mutluluk verdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:
"Judo hocamızdan gelen davet üzerine sporcularımıza malzeme desteğinde bulunuyoruz. Spor dallarının sadece futboldan ibaret olmadığı ve diğer spor dallarının da desteklenmesi gerektiğini bu etkinlikle daha iyi anladık. Spor dallarının ihtiyaçlarına bir nebze de olsa yardımcı oluyoruz. Spor, kötü alışkanlıklarının önüne geçmede etkili oluyor. Günümüzde çocuklar tablet, telefon, sosyal medya bağımlılığına düşkün. Genç
arkadaşlarımızın böyle sporlara ilgi duymasını istiyoruz. Akçakoca'da 40'a yakın judocu sporcumuz var."
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:20